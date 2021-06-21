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Добкин назвал футболистов "уродами" после матча Украина – Австрия

21 июня 2021 21:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Экс-депутат эмоционально прокомментировал проигрыш Украины в матче с Австрией

Бывший народный депутат Михаил Добкин после того, как Украина проиграла в матче с Австрией, назвал игроков сборной уродами. Правда, не уточнил какой именно – проигравших или победителей.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Экс-депутат разместил публикацию в начале игры и выразил надежду на выигрыш Украины.

"Может, хоть во втором тайме сборная Украины вспомнит, что у нее есть болельщики и начнет играть?! Продолжаем верить!" - написал Добкин.

А уже после матча опубликовал короткое сообщение: "Вот уроды!"

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Отметим, поединок Украины с Австрией в Бухаресте завершился поражением команды Шевченко 0:1, после которого мы опустились на третье место в своей группе. Попадет ли Украина в число четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня.

Напомним, ранее Добкин публично поддержал сборную России на Евро-2020.

Больше о последних новостях смотрите в сюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Украина - Австрия. Решающий матч на Евро!

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