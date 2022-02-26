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Илью Киву исключают из "ОПЗЖ"

Павел Чернышук
26 февраля, 22:50
Юрий Бойко инициировал процесс исключения нардепа

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко инициировал процесс исключения народного депутата Ильи Кивы.

Об этом заявил сам Юрий Бойко.

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"Не место в нашей фракции"

"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И люди, которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу... Им не место в нашей фракции", – сказал он.

Напомним, 23 февраля депутат Илья Кива позвал в нашу страну войска России, опубликовав "Обращение к братскому русскому народу!".

Дела Кивы