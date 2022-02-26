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Іллю Киву виключають із "ОПЗЖ"

Павло Чернишук
26 лютого, 22:50
Юрій Бойко ініціював процес виключення нардепа

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко ініціював процес виключення народного депутата Іллі Киви.

Про це заявив сам Юрій Бойко.

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"Не місце у нашій фракції"

"Провокатори, які намагаються завадити мирному процесу, виключаються із фракції. І люди, які розпалюють ворожнечу (Кива – ред.), а не здатні до мирного процесу... Їм не місце в нашій фракції", – сказав він.

Нагадаємо, 23 лютого депутат Ілля Кива покликав до нашої країни війська Росії, опублікувавши "Звернення до братнього російського народу!".

Справи Киви