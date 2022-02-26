Іллю Киву виключають із "ОПЗЖ"

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко ініціював процес виключення народного депутата Іллі Киви.

Про це заявив сам Юрій Бойко.

"Провокатори, які намагаються завадити мирному процесу, виключаються із фракції. І люди, які розпалюють ворожнечу (Кива – ред.), а не здатні до мирного процесу... Їм не місце в нашій фракції", – сказав він.