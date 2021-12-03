Инсульт и не только. Какие еще опасные осложнения может вызвать COVID-19: список

У переболевших коронавирусом могут возникать серьезные осложнения в работе сердечно-сосудистой системы. / Фото: Коллаж: Сегодня
COVID-19 влияет на разные стороны организма человека. Чаще всего в зоне риска дыхательные пути, однако примерно у 20% госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью развиваются проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Об этом сообщили в Telegram-канале Коронавирус инфо.
Опираясь на данные Минздрава, собраны главные возможные последствия влияния COVID-19 на сердечно-сосудистую систему.
Возможные последствия COVID-19
Может влиять на сердечную мышцу, что вызывает воспаление миокарда, а в тяжелых случаях – образование рубцов.
Может вызывать правостороннюю сердечную недостаточность из-за интенсивной работы правого желудочка сердца у пациентов с воспалением легких.
COVID-19 может привести к воспалению в оболочке кровеносных сосудов, что приводит к:
- образованию тромбов;
- повышению риска ишемии,
- повышению риска инсульта,
- уменьшению уровня кислорода в крови.
При низкой сатурации сердечная мышца больше не получает достаточно кислорода от легких, происходит дальнейшее повреждение сердца.
Рекомендации
Единственной возможностью избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти существуют вакцинация. Именно вакцинация спасает жизнь от вируса, что приводит к повреждению различных систем и органов человека.
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