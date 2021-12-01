Вакцина поможет? Как людям с ВИЧ-инфекцией защититься от COVID-19 – список правил

У людей, живущих с ВИЧ, значительно больше риск умереть от последствий коронавируса, поэтому нужно придерживаться определенных правил

Как ВИЧ-положительным защититься от ковида / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, живущие с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, более уязвимы к любым инфекциям, в том числе и к коронавирусу. Из-за этого вакцинация от ковида для них жизненно необходима.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Риск умереть от осложнений значительно выше

Пока нет исследований, которые утверждали бы, что люди с ВИЧ более подвержены инфицированию. Однако есть доказательства, что риск тяжелого течения COVID-19 у таких больных снижается при приеме антиретровирусной терапии.

По информации Центров контроля и профилактики болезней США (CDC), люди с ВИЧ могут иметь большую вероятность тяжелого течения болезни. Кроме того, люди с ВИЧ-инфекцией имеют на 78% выше риск умереть от осложнений ковида. Именно поэтому вакцинация для них жизненно необходима.

Как людям с ВИЧ защититься от COVID-19?

Люди с ВИЧ, как и все остальные, должны строго соблюдать такие правила:

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правильно использовать защитные маски;

соблюдать социальную дистанцию;

регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептик;

избегать больших скоплений людей.

Дополнительные советы для людей с ВИЧ:

консультироваться с врачом и регулярно принимать антиретровирусные препараты;

создать запас препаратов для АРТ на следующие 30–90 дней, это позволит избежать очередей и лишних контактов;

вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции: эти болезни часто встречаются у людей с ВИЧ и опасны тяжелым течением;

сделать прививку от COVID-19;

если заболели COVID-19, не отменять самостоятельно прием никаких лекарств, которые употребляли ранее (в частности, речь идет об антиретровирусной терапии).

В Минздраве подчеркнули, что для людей с ВИЧ, вакцинация безопасна. Это подтверждено клиническими исследованиями вакцин против COVID-19, в которые были включены люди, живущие с ВИЧ.

При этом прививки от других инфекций пациентам с ВИЧ не стоит делать в течение 14 дней с момента вакцинации от COVID-19.