Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
СЬОГОДНІ Новини України

Вакцина допоможе? Як людям з ВІЛ-інфекцією захиститись від COVID-19 – список правил

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 грудня, 19:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У людей, які живуть з ВІЛ, значно більший ризик померти від наслідків коронавірусу, тому потрібно дотримуватись певних правил
Як ВІЛ-позитивним захиститися від ковіду
Як ВІЛ-позитивним захиститися від ковіду / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, які живуть з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), і ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, більш уразливі до будь-яких інфекцій, у тому числі і до коронавірусу. Через це вакцинація від ковіду їм життєво необхідна.

Про це повідомили у МОЗ.

Реклама

Ризик померти від ускладнень значно вищий

Поки немає досліджень, які б стверджували, що люди з ВІЛ більш схильні до інфікування. Однак є докази, що ризик тяжкого перебігу COVID-19 у таких хворих знижується при прийомі антиретровірусної терапії.

За інформацією Центрів контролю та профілактики хвороб США (CDC), люди з ВІЛ можуть мати більшу ймовірність тяжкого перебігу хвороби. Крім того, люди з ВІЛ-інфекцією мають на 78% вищий ризик померти від ускладнень ковіду. Саме тому вакцинація їм життєво необхідна.

Як людям із ВІЛ захиститися від COVID-19?

Люди з ВІЛ, як і всі інші, повинні суворо дотримуватись таких правил:

Реклама
  • правильно використовувати захисні маски;
  • дотримуватись соціальної дистанції;
  • регулярно мити руки з милом та використовувати антисептик;
  • уникати великих скупчень людей.

Додаткові поради для людей з ВІЛ:

  • консультуватися з лікарем та регулярно приймати антиретровірусні препарати;
  • створити запас препаратів для АРТ на наступні 30-90 днів, це дозволить уникнути черг та зайвих контактів;
  • вакцинуватися від грипу та пневмококової інфекції: ці хвороби часто зустрічаються у людей з ВІЛ та небезпечні тяжким перебігом;
  • зробити щеплення від COVID-19;
  • якщо захворіли на COVID-19, не скасовувати самостійно прийом жодних ліків, які вживали раніше (зокрема, йдеться про антиретровірусну терапію).

У МОЗ наголосили, що для людей з ВІЛ, вакцинація безпечна. Це підтверджено клінічними дослідженнями вакцин проти COVID-19, які включали люди, які живуть з ВІЛ.

При цьому щеплення від інших інфекцій пацієнтам з ВІЛ не слід робити протягом 14 днів з моменту вакцинації від COVID-19.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

82 880

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.21

Російський рубль (₽)

0.3659

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти