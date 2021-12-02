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Эпидемия отступает? В пяти регионах Украины COVID-показатели уже в норме: список

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
2 декабря, 10:24
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В желтой карантинной зоне 4 области, а в оранжевой – 2
В Украине много областей в красной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине много областей в красной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в нескольких регионах стабилизировались показатели коронавируса. При этом в красной карантинной зоне до сих пор находится 18 областей и Киев.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Полностью стабилизировались показатели распространения COVID-19 в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.

По одному показателю, который не в норме – в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.

В этой зоне 18 регионов и Киев:

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  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая

Оранжевая зона

В этой зоне две области:

  • Полтавская
  • Закарпатская

Желтая зона

Эта зона охватывает четыре области:

  • Тернопольскую
  • Кировоградскую
  • Черновицкую
  • Харьковскую

В Киеве до сих пор красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве до сих пор красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Из них детей – 1 346, а медработников – 240.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 003 человека;
  • летальных исходов – 525;
  • выздоровело – 23 535 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 463 872 человека;
  • выздоровело – 2 995 727 человек;
  • летальных исходов – 87 057.

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