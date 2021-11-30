Наказывают штрафами в 170 тыс. и "уголовкой": как нарушают карантин в Украине

Ежедневно в стране проводятся проверки соблюдения карантинных мероприятий

Полиция составляет админпротоколы на нарушителей карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

Больше всего нарушают правила карантинных перевозок в красных зонах в Киевской области. Отметим, что проезд в общественном транспорте разрешен при наличии хотя бы желтого COVID-сертификата (об одной дозе вакцины от коронавируса), негативного ПЦР-теста или теста на антиген, который сделан не позже чем 72 часа назад.

Сайт "Сегодня" собрал все важные новости о нарушении карантина.

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В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации.

Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.

Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.

В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

Конфликты во время проверок COVID-документов

Проезд в общественном транспорте разрешен при наличии хотя бы желтого COVID-сертификата (об одной дозе вакцины от коронавируса), негативного ПЦР-теста или теста на антиген, который сделан не позже чем 72 часа назад.

На пассажира из межобластного автобуса составили протокол за отсутствие маски и сертификата. Он крикнул, что его зарплата 6 тысяч грн, а штраф 17 тысяч.

Но есть и те люди, кто поддерживает вакцинацию.

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"Человек сам делает себе хуже. И полиция очень вяло к этому относится. Надо уже жестко на это реагировать. Я приверженец здоровья, жизни детей, людей и всех. Но эта вакцинация не от эпидемии, а от смерти. Надо, чтобы каждый понял", – говорит киевлянка Наталья Николаевна.

Штрафы в транспорте

Штрафы за отсутствие документа о прививке или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажиры.

"Официально опубликованы изменения в постановление КМУ № 1236, которыми внесены изменения в пункты, где ответственность за отсутствие вакцинации или ПЦР-теста на маршрутах межобластного сообщения переносятся с перевозчика непосредственно на потребителя транспортных услуг – пассажира", – написал на странице в Facebook глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Проверка ТРЦ

Особая зона контроля – это ТРЦ. Проверки там проводятся регулярно. По словам Олега Рубана, граждане без вакцинации пытаются попасть в торгово-развлекательные центры.

"Ежедневно порядка 60 штрафов составляется именно на ТРЦ, которые допускают пропуск таких граждан. Контроль будет продолжаться. Больше того, согласно постановлению Кабмина, будут усилены требования к работе ТРЦ и в желтой зоне карантина. Они должны будут также работать с контрольными сертификатами о вакцинации, как и в красной зоне. Послаблений для них пока не будет", – добавляет Олег Рубан.

По словам собеседника, решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии. Поэтому делать прогнозы на сегодняшний день очень рано.

Обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"

Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабмина.

"Сотрудники заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведения: небходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.

Для считывания не нужно устанавливать дополнительные приложения, достаточно "Дії".

После проверки на смартфоне проверяющего отображается статус COVID-сертификата: действующий или не действующий. Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным.

"В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен", — добавил министр.

Фейковые COVID-сертификаты

В Киеве разоблачили незаконную деятельность мужчины, который производил и продавал поддельные COVID-сертификаты. Известно, что в этом ему помогала семейный врач, которая вносила недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавала COVID-сертификат.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).

Им грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Поддельные сертификаты в "Дії"

В "Дію" вносили фейковые сертификаты вакцинации Сначала в электронную медицинскую систему "HELSI" вносились ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія".

Помимо статьи о подделке документов, дельцам грозит обвинение в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники, за что можно получить до восьми лет заключения.

Черная пятница в Киеве во время карантина

Город до сих пор находится в красной зоне карантина. По действующим правилам, в ТРЦ, где размещены крупные магазины одежды и техники, можно зайти, только если вы вакцинированы или имеете отрицательный тест на COVID.

Строгий контроль

В одном из крупных торговых центров на Осокорках наличие документа о вакцинации строго проверяют на входе в ТРЦ.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Охрана, кстати, не особо вчитывается в документ. Посетители показывают справки в бумажном варианте или просто с экрана мобильного телефона.

Кстати, на третьем этаже этого ТРЦ действует центр вакцинации. Это еще один повод попасть в торговый центр – просто сказать, что вы идете на вакцинацию. Некоторые покупатели так и говорили, а потом мы видели их в разных частях центра.

Пустота и простор

Внутри этого торгового центра было немного посетителей. На эскалаторах и в торговых залах очень мало людей. Хотя на часах и было уже почти 19:00. Пустынно выглядела и зона фудкорта, которая обычно до отказа забита посетителями.

Интересно, что документы о вакцинации нужно предъявлять в каждом из магазинов, куда ты заходишь. Правда, не везде есть охранник.

Особого аншлага возле касс в этом ТРЦ мы не увидели. Несколько сотен покупателей равномерно разошлись по территории. И если сравнивать с докарантинными временами, то все внутри выглядит совершенно безлюдным.

Посетители спокойно изучали ценники со скидками, заходили и выходили из примерочных. Все без суматохи и паники. Кстати, многие из них были без масок, и за это их тут никто не наказывал и даже не упрекал.

Без контроля, но со скидками

В еще одном ТРЦ на Осокорках на входе ничего не проверяют. Сюда пропускают всех желающих. Люди спокойно заходят в помещения торгового центра и расходятся по разным магазинам.

Что нужно, чтобы вас пустили в ТРЦ, спортзалы и рестораны

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия.

Также запрещаются массовые мероприятия. Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быль полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более 3-х дней назад.

Для этого все работники и посетители учреждения должны быль полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более 3-х дней назад. Это правило не действует на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые места без привитых родителей их не пустят.

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