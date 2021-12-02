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Епідемія відступає? У п'ятьох регіонах України COVID-показники вже в нормі: список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
2 грудня, 10:24
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У "жовтій" карантинній зоні 4 області, а в "помаранчевій" – 2
В Україні багато областей у "червоній" зоні. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні багато областей у "червоній" зоні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні у кількох регіонах стабілізувалися показники коронавірусу. Водночас у "червоній" карантинній зоні досі перебуває 18 областей та Київ.

Про це повідомили у МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона" зона

Цілком стабілізувалися показники поширення COVID-19 у Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

За одним показником, який не в нормі – у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Черкаській.

У цій зоні 18 регіонів та Київ:

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  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

  • Полтавська
  • Закарпатська

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області:

  • Тернопільську
  • Кіровоградську
  • Чернівецьку
  • Харківську

У Києві досі "червона" зона. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві досі "червона" зона. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 1 грудня, в Україні зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1346, медпрацівників – 240.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3003 особи;
  • летальних випадків – 525;
  • одужало – 23 535 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 463 872 особи;
  • одужало – 2 995 727 осіб;
  • летальних випадків – 87 057.

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