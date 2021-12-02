Епідемія відступає? У п'ятьох регіонах України COVID-показники вже в нормі: список

В Україні у кількох регіонах стабілізувалися показники коронавірусу. Водночас у "червоній" карантинній зоні досі перебуває 18 областей та Київ.
Про це повідомили у МОЗ.
Карантинні зони в Україні
"Червона" зона
Цілком стабілізувалися показники поширення COVID-19 у Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.
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За одним показником, який не в нормі – у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Черкаській.
У цій зоні 18 регіонів та Київ:
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька
"Помаранчева" зона
У цій зоні дві області:
- Полтавська
- Закарпатська
"Жовта" зона
Ця зона охоплює чотири області:
- Тернопільську
- Кіровоградську
- Чернівецьку
- Харківську
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 1 грудня, в Україні зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1346, медпрацівників – 240.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3003 особи;
- летальних випадків – 525;
- одужало – 23 535 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 463 872 особи;
- одужало – 2 995 727 осіб;
- летальних випадків – 87 057.
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