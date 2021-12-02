Ситуація у регіонах гірша, а темпи вакцинації падають: розповідаємо все про COVID-19 в Україні

За весь час пандемії в Україні

м. Київ – 1418;

Вінницька область – 568;

Волинська область – 647;

Дніпропетровська область – 682;

Донецька область – 803;

Житомирська область – 743;

Закарпатська область – 496;

Запорізька область – 709;

Івано-Франківська область – 623;

Київська область – 640;

Кіровоградська область – 183;

Луганська область – 169;

Львівська область – 729;

Миколаївська область – 424;

Одеська область – 418;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 461;

Сумська область – 371;

Тернопільська область – 310;

Харківська область – 501;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 594;

Черкаська область – 493;

Чернівецька область – 164;

Чернігівська область – 558.

Закарпатська область залишається єдиним із регіонів України, де погіршується ситуація з коронавірусом. В області не змінилася кількість нових випадків за тиждень, при тому, що по всій країні в середньому на 20% менше хворих. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"За останні 7 днів кількість госпіталізованих в області зросла на +9%, темпи зростання з кожним днем пришвидшуються. При тому, що середній відсоток спаду по країні становить -13%", – написав він.

Крім того, Закарпаття – єдиний регіон України, де госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив становить +15% і останнім часом тільки зростає, причому в країні цей показник на рівні -19%.

"Завантаженість лікарняних ліжок у регіоні зростає, в той час як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок з киснем у Закарпатській області складає 62%. Це на третину більше за середню завантаженість ліжок по країні", – додав Ляшко.

Рівень вакцинації теж не тішить

Голова МОЗ назвав ще одну проблему регіону – низький рівень вакцинації проти коронавірусу.

Під час наради Ляшко разом із місцевою владою обговорили, як виправити ситуацію в області.

В яких областях найтривожніша ситуація з COVID-19

На Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 осіб). Ця область лідирує за заповненістю відділень.

У Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 осіб), У Хмельницькій області – 55,1% (1691 особа), У Вінницькій – 54,7% (1593 особи).

У Херсонській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 33,6% (769 осіб).

Кількість COVID-випадків за вихідні пішла на спад / Фото: Колаж: Сьогодні

"Червону зону" готові залишити 6 областей

Шість областей уже не мають жодної ознаки "червоної зони" епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусу, хоча все ще залишаються "червоними". До того ж, є 10 регіонів, які перевищують рівень госпіталізації.

"Зараз є 6 регіонів, які готові вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки. Але комісія ТЕБ та НС ці регіони не виводить. Потенційно причиною може бути те, що зараз оновлюється карантинна постанова, щоб виводити регіони відповідно до нових карантинних індикаторів або обмежень", – заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

За його словами, рішення щодо виходу регіонів з "червоної зони" залежатиме від того, коли збиратиметься комісія ТЕБ та НС.

"Але те, що регіони найближчим часом мають виходити, то це вже має статися, якщо не буде якихось кардинальних змін у рішеннях уряду щодо критеріїв виходу з "червоного" рівня", – повідомив експерт.

Київ, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області вже не мають жодної ознаки "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Згідно з таблицею МОЗ, у цих регіонах прийшли в норму такі показники:

завантаженість ліжок з киснем;

рівень госпіталізацій та його динаміка;

рівень захворюваності;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування

З такими показниками регіони можна перевести до "жовтої зони".

Бустерна COVID-вакцинація

В Україні почнуть вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусу у січні-лютому 2022 року. Однак для цього потрібно, щоб більшість громадян отримали хоча б перше щеплення.

Дата початку вакцинації бустерною дозою залежить від того, наскільки швидко більшість українців отримають хоча б перше щеплення.

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас буде першим щепленням вакциновано, принаймні, 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я одразу прийму рішення і запустимо бустерну вакцинацію", – сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.

Бустерна чи третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що вводять її через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.

У жовтні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

з ослабленим імунітетом;

онкозахворюваннями;

пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;

пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Третю дозу вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше ніж за три місяці після вакцинації.

Нова хвиля COVID-19

В Україні нова хвиля коронавірусу може розпочатися період із кінця січня до березня. Однак поки що більш точний часовий діапазон встановити складно.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС сказав, що зараз розвиток ситуації з ковідом важко передбачити, оскільки він руйнує всі прогнози. Навіть цієї осені влада розраховувала на період середини листопада, а нова хвиля почалася ще у жовтні. Він додав, що спалахи ковіду повторюють сезонні спалахи ГРВІ.

"Тому нову хвилю можна очікувати до кінця січня – лютого-березня. Якщо жодні інші мутації не приведуть до іншого. У якомусь цьому тимчасовому проміжку буде значний підйом захворюваності", – зазначив глава МОЗ.

Ляшко уточнив, що цього тижня експерти підготують точніший прогноз. Однак він підкреслив, що якщо українці активніше вакцинуватимуться, високої, як цього разу, смертності можна уникнути.

Новий штам "Омікрон"

Щоб уберегтися і припинити поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", українців, які прилітають з-за кордону, необхідно поміщати на обсервацію, заявив інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістів.

З його словами, Україна не готова зустрічати новий варіант цього вірусу. По-перше, оскільки запускаються нові небезпечні ланцюжки поширення інфекції – знову перше місце виходить розслідування контактів. Людей, які прилітають з-за кордону, потрібно поміщати в обсервацію, щоб уповільнити попадання цього варіанта вірусу до нашого суспільства.

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