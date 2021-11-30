Коли в Україну прийде нова хвиля COVID-19? Прогноз МОЗ

Українці ще можуть запобігти новій хвилі ковіду, проте якщо спалах все ж таки буде, це станеться після Нового року

Яка ситуація з ковідом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні нова хвиля коронавірусу може розпочатися у період із кінця січня до березня. Однак поки що більш точний часовий діапазон встановити складно.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС.

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За словами Ляшка, зараз розвиток ситуації з ковідом важко передбачити, оскільки він руйнує усі прогнози. Навіть цієї осені влада розраховувала на період середини листопада, а нова хвиля почалася ще у жовтні. Він додав, що спалахи ковіду повторюють сезонні спалахи ГРВІ.

"Тому нову хвилю можна очікувати на кінець січня-лютий-березень. Якщо ніякі інші мутації не призведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності", – зазначив голова МОЗ.

Ляшко уточнив, що цього тижня експерти підготують точніший прогноз. Однак він підкреслив, що якщо українці активніше вакцинуватимуться, високої, як цього разу, смертності можна уникнути.

Чи загрожує Україні новий штам "Омікрон"?

Щоб уберегтися і припинити поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", українців, які прилітають із закордону, необхідно поміщати на обсервацію, заявив інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

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З його слів, Україна не готова зустрічати новий варіант цього вірусу. По-перше, оскільки запускаються нові небезпечні ланцюжки поширення інфекції – знову на перше місце виходить розслідування контактів. Людей, які прилітають із закордону, потрібно поміщати в обсервацію, щоб уповільнити потрапляння цього варіанта вірусу до нашого суспільства.