Понад 13,5 тисяч! Кількість COVID-випадків в Україні знову збільшилась

За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 463 872 особи

У столиці від коронавірусу за добу померли 42 особи/Колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 1 грудня, в Україні зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. З них дітей – 1346, а медпрацівників – 240.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3003 особи;

летальних наслідків – 525;

одужало – 23 535 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 463 872 особи;

одужало – 2995727 осіб;

летальних наслідків – 87 057.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1418;

Вінницька область – 568;

Волинська область – 647;

Дніпропетровська область – 682;

Донецька область – 803;

Житомирська область – 743;

Закарпатська область – 496;

Запорізька область – 709;

Івано-Франківська область – 623;

Київська область – 640;

Кіровоградська область – 183;

Луганська область – 169;

Львівська область – 729;

Миколаївська область – 424;

Одеська область – 418;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 461;

Сумська область – 371;

Тернопільська область – 310;

Харківська область – 501;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 594;

Черкаська область – 493;

Чернівецька область – 164;

Чернігівська область – 558.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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