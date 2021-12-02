Ситуация в регионах хуже, а темпы вакцинации падают: рассказываем все о COVID-19 в Украине

За все время пандемии в Украине:

г. Киев – 1418;

Винницкая область – 568;

Волынская область – 647;

Днепропетровская область – 682;

Донецкая область – 803;

Житомирская область – 743;

Закарпатская область – 496;

Запорожская область – 709;

Ивано-Франковская область – 623;

Киевская область – 640;

Кировоградская область – 183;

Луганская область – 169;

Львовская область – 729;

Николаевская область – 424;

Одесская область – 418;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 461;

Сумская область – 371;

Тернопольская область – 310;

Харьковская область – 501;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 594;

Черкасская область – 493;

Черновицкая область – 164;

Черниговская область – 558.

Закарпатская область остается единственным из регионов Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом. В области не изменилось количество новых случаев за неделю при том, что по всей стране в среднем на 20% меньше больных. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"За последние 7 дней количество госпитализированных в области выросло на +9%, темпы роста с каждым днем ​​ускоряются. Притом что средний процент спада по стране составляет -13%", – написал он.

Кроме того, Закарпатье – единственный регион Украины, где госпитализации преобладают над выписками. Такой разрыв составляет +15% и в последнее время только растет, при этом в стране этот показатель на уровне -19%.

"Загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней загруженности кроватей по стране", - добавил Ляшко.

Уровень вакцинации тоже не радует

Глава Минздрава назвал еще одну проблему региона – низкий уровень вакцинации против коронавируса.

Во время совещания Ляшко вместе с местными властями обсудили, как исправить ситуацию в области.

В каких областях самая тревожная ситуация с COVID-19

В Закарпатье занято 63,6% ковидных кроватей (1228 человек). Эта область лидирует по заполненности отделений.

В Закарпатье занято 63,6% ковидных кроватей (1228 человек), В Хмельницкой области – 55,1% (1691 человек), В Винницкой – 54,7% (1593 человека).

В Херсонской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 33,6% (769 человек).

Количество COVID-случаев за выходные уменьшилось / Фото: Коллаж: Сегодня

Красную зону готовы покинуть 6 областей

Шесть областей уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными". Кроме этого, есть 10 регионов, которые превосходят уровень госпитализации.

"Сейчас есть 6 регионов, которые готовы выйти из красного уровня эпидопасности. Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциально причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами, или ограничениями", – заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, решение по выходу регионов из красной зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.

"Но то, что регионы в ближайшее время должны выходить, то это должно уже произойти, если не будет каких-то кардинальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из красного уровня", – сообщил эксперт.

Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса.

Согласно таблице Минздрава, в этих регионах пришли в норму такие показатели:

загруженность коек с кислородом;

уровень госпитализаций и его динамика;

уровень заболеваемости;

коэффициент выявления случаев инфицирования.

С такими показателями регионы можно переводить в желтую зону.

Бустерная COVID-вакцинация

В Украине начнут вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса в январе-феврале 2022 года. Однако для этого нужно, чтобы большинство граждан получили хотя бы первую прививку.

Дата начала вакцинации бустерной дозой зависит от того, насколько быстро большинство украинцев получат хотя бы первую прививку.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Бустерная или третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

с ослабленным иммунитетом;

онкозаболеваниями;

пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;

пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.

Новая волна COVID-19

В Украине новая волна коронавируса может начаться в период с конца января по март. Однако пока более точный временный диапазон установить сложно.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС сказал, что сейчас развитие ситуация с ковидом трудно предвидеть, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже этой осенью власти рассчитывали на период середины ноября, а новая волна началась еще в октябре. Он добавил, что вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ.

"Поэтому новую волну можно ожидать к концу января – февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", – отметил глава Минздрава.

Ляшко уточнил, что на этой неделе эксперты подготовят более точный прогноз. Однако он подчеркнул, что если украинцы будут активнее вакцинироваться, высокой, как в этот раз, смертности можно избежать.

Новый штамм "Омикрон"

Чтобы уберечься и прекратить распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", прилетающих из-за границы украинцев необходимо помещать на обсервацию, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

По его словам, Украина не готова встречать новый вариант этого вируса. Во-первых, поскольку запускаются новые опасные цепочки распространения инфекции – снова на первое место выходит расследование контактов. Людей, прилетающих из-за границы, нужно помещать в обсервацию, чтобы замедлить попадание этого варианта вируса в наше общество.

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