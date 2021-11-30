Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Грозит ли Украине новый штамм "Омикрон"? Мы узнали у инфекциониста

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
30 ноября, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Еще не ясно, какие диагностические тесты способны выявить этот вариант вируса, а какие – нет
В Украине пока не нашли штамм "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине пока не нашли штамм "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"

Чтобы уберечься и прекратить распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", прилетающих из заграницы украинцев необходимо помещать на обсервацию.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

Реклама

Как уберечься от "Омикрона"?

По словам инфекциониста, на сегодняшний день Украине не готова встречать новый вариант этого вируса. Во-первых, поскольку запускаются новые опасные цепочки распространения инфекции – снова на первое место выходит расследование контактов.

"Эта работа у нас так и не была выстроена за два года. Плюс людей, прилетающих из заграницы, нужно помещать в обсервацию, чтобы замедлить попадание этого варианта вируса в наше общество. Особенно до момента, пока не собраны достаточные данные о его клинической картине и летальности", – отметил Аристов.

Он добавил, что еще не ясно, какие диагностические тесты способны выявить этот вариант вируса, а какие – нет. Именно поэтому приложить все силы, чтобы исключить занос инфекции теми, кто прилетает в Украину, независимо от страны – помещать таких людей на обсервацию.

"Возможно, не на 14 дней, а на 5-7. Тогда есть большая вероятность, что вирус проявит себя среди прилетевших", – подытожил инфекционист.

Есть ли случаи заражения "Омикроном" в Украине?

По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружен штамм "Омикрон". В то же время все образцы, которые не будут определены как "Дельта-штамм", подлежат обязательному полногеномному секвенированию.

Реклама

Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм "Омикрон".

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Как выглядел мост Патона в конце 90-х

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

29 ноября 1991. Известные чемпионы призвали проголосовать на Всеукраинском референдуме 1 декабря за независимую Украину.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

87 420

заболело за неделю в Украине

-22%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять