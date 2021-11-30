Грозит ли Украине новый штамм "Омикрон"? Мы узнали у инфекциониста

Еще не ясно, какие диагностические тесты способны выявить этот вариант вируса, а какие – нет

В Украине пока не нашли штамм "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"

Чтобы уберечься и прекратить распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", прилетающих из заграницы украинцев необходимо помещать на обсервацию.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

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Как уберечься от "Омикрона"?

По словам инфекциониста, на сегодняшний день Украине не готова встречать новый вариант этого вируса. Во-первых, поскольку запускаются новые опасные цепочки распространения инфекции – снова на первое место выходит расследование контактов.

"Эта работа у нас так и не была выстроена за два года. Плюс людей, прилетающих из заграницы, нужно помещать в обсервацию, чтобы замедлить попадание этого варианта вируса в наше общество. Особенно до момента, пока не собраны достаточные данные о его клинической картине и летальности", – отметил Аристов.

Он добавил, что еще не ясно, какие диагностические тесты способны выявить этот вариант вируса, а какие – нет. Именно поэтому приложить все силы, чтобы исключить занос инфекции теми, кто прилетает в Украину, независимо от страны – помещать таких людей на обсервацию.

"Возможно, не на 14 дней, а на 5-7. Тогда есть большая вероятность, что вирус проявит себя среди прилетевших", – подытожил инфекционист.

Есть ли случаи заражения "Омикроном" в Украине?

По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружен штамм "Омикрон". В то же время все образцы, которые не будут определены как "Дельта-штамм", подлежат обязательному полногеномному секвенированию.

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Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм "Омикрон".

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