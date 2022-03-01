"История повторяется": Зеленский о бомбардировке Бабьего Яра

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российский бомбы по Бабьему Яру.

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчащим? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется..." – написал он.

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Атака на телевышку

В Киеве на Дорогожичах 1 марта прогремели мощные взрывы возле телевышки, рядом с которой находится мемориальный комплекс "Бабий Яр". Было попадание в аппаратную, люди в телецентре не пострадали. Некоторое время телеканалы могут быть недоступны, в ближайшее время они перейдут на резервное вещание.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что нанесет удары высокоточным оружием по объектам в Киеве "в целях пресечения информационных атак против России".

Что происходит в Украине 1 марта