Из Беларуси по Украине ударили "Искандеры"

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Оккупанты ударили с территории Беларуси по Украине ракетами "Искандер".
Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Запуск "Искандеров" по Украине из района Мозыря. Запуск в районе 17:00. Съемка из Ровенской области. Это такое значит перемирие?!" – написал Геращенко.
Ранее со стороны Беларуси была обстреляна воинская часть возле города Владимир Волынской области.
Лукашенко пообещал Украине перемирие
Украинская делегация встретится с россиянами для переговоров на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что ни самолеты, ни ракеты не полетят в Украину во время переговоров с россиянами.
"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", – говорится в сообщении Офиса президента Украины.