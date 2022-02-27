Из Беларуси по Украине ударили "Искандеры"

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Оккупанты ударили с территории Беларуси по Украине ракетами "Искандер".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Запуск "Искандеров" по Украине из района Мозыря. Запуск в районе 17:00. Съемка из Ровенской области. Это такое значит перемирие?!" – написал Геращенко.

Ранее со стороны Беларуси была обстреляна воинская часть возле города Владимир Волынской области.

Лукашенко пообещал Украине перемирие

Украинская делегация встретится с россиянами для переговоров на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что ни самолеты, ни ракеты не полетят в Украину во время переговоров с россиянами.

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