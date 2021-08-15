Избиение журналиста после акции "Нацкорпуса": нападавшим сообщили о подозрении

Полиция Киева сообщила о подозрении двум мужчинам, которые , напали на фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного после акции "Остановим капитуляцию". Им грозит до пяти лет заключения.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Нападающими оказались жители Львова, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи по процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры сообщили им о подозрении в совершении преступления. Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения.

Также сотрудники полиции устанавливают роль других участников в избиении журналиста.

В полиции отметили, что извинения, которые ранее принесли избитому подозреваемые, не освобождает их от ответственности.

"Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", – заявили в полиции.

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