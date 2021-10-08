Избитая в поезде Анастасия Луговая получит компенсацию от "Укрзализныци": сумма

Луговая получит компенсацию от "Укрзализныци". Фото: коллаж "Сегодня"

Анастасия Луговая, которую избил и пытался изнасиловать мужчина в поезде, получит 100 тысяч моральной компенсации от "Укрзализныци". Соответствующее решение принял суд.

Об этом говорится в программе "Сніданок з 1+1".

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Луговая не довольна решением суда

Как рассказала пострадавшая, она просила компенсацию в размере 500 тысяч за двоих: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения. В результате женщина не удовлетворена решением суда.

Пострадавшая до сих пор посещает врачей

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения позвонков шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, нужно вставить брекеты. Также работаю с психологами", — подчеркнула Луговая.

Анастасия Луговая. Скриншот

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Все подробности ЧП

В поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а после этого попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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13 апреля Виталий Рудзько скончался.

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