Анастасія Лугова, яку побили в потязі, отримає компенсацію від "Укрзалізниці": сума

Лугова отримає компенсацію від "Укрзалізниці". Фото: колаж "Сьогодні"

Анастасія Лугова, на яку в поїзді напав і намагався зґвалтувати чоловік, отримає 100 тисяч моральної компенсації від "Укрзалізниці". Відповідне рішення ухвалив суд.

Про це йдеться у програмі "Сніданок з 1+1".

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Лугова незадоволена рішенням суду

Як розповіла потерпіла, вона просила компенсацію у розмірі 500 тисяч за двох: за себе і маленького сина, який був свідком нападу. У підсумку жінка не задоволена рішенням суду.

Постраждала досі відвідує лікарів

"Ще досі я відвідую остеопата, бо в мене є порушення хрящів шиї. Зміщення від удару сталося. Досі проходжу лікування, бо є ще гулі на лобі. Крім того, треба вставити брекети. Також працюю з психологами", – підкреслила Лугова.

Анастасія Лугова. Скриншот

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Всі подробиці НП

У потязі Маріуполь – Київ чоловік жорстоко побив жінку і намагався її зґвалтувати.За її словами, в ту ніч вона їхала з дитиною в купе. Анастасія прокинулася від сильних ударів по голові. Спочатку невідомий її жорстоко побив, а потім спробував зґвалтувати.

Підозрюваним виявився уродженець ЗапоріжжяРудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження. Він був тричі судимий. У 1996 році – за викрадення автомобіля, в 1999-м – за хуліганство, в 2008-му – за крадіжку.

Чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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13 квітня Віталій Рудзько помер.

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