Жорстоке побиття та спроба зґвалтування в поїзді "Маріуполь-Київ": підозрюваний помер

Чергове засідання в гучній справі перенеслось у зв'язку зі смертю обвинуваченого – постраждала Анастасія Лугова розповіла, що відчуває з цього приводу

Віталій Рудзько, якого підозрюють в побитті і спробі зґвалтування Анастасії Лугової влітку 2020 року в поїзді "Київ-Маріуполь", помер.

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Про це повідомила сама потерпіла на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, підозрюваний помер ще 13 квітня, тому сьогоднішнє засідання суду перенесли.

"Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх в якому я жила ввесь чей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити. Так от – цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він", – зазначила постраждала.

Анастасія додала, що після події залишилося ще багато питань і претензій до цілої системи, яка, на її думку, не здатна забезпечити безпеку пасажирів.

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Нагадаємо, в потязі Маріуполь – Київ чоловік жорстоко побив жінку і намагався її зґвалтувати. За її словами, тієї ночі вона їхала з дитиною в купе. Анастасія прокинулася від сильних ударів по голові. Спочатку невідомий її жорстоко побив, а потім спробував зґвалтувати.

Підозрюваним виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження. Він був тричі судимий. 1996 року – за викрадення автомобіля, 1999-го – за хуліганство, 2008-го – за крадіжку.

Солом'янським районним судом столиці підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 28 вересня. Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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