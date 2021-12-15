Изменится ли срок действия COVID-сертификата после третьей дозы? В Минздраве ответили

Срок действия COVID-сертификата составит год от второй дозы прививки / Фото: Коллаж: Сегодня

У людей, получивших дополнительную дозу вакцины от коронавируса, срок действия COVID-сертификата не изменится.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Укринформ.

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Она сказала, что людям, имеющим показания в связи с тяжелыми заболеваниями, рекомендуется вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19, поскольку иммунная система у таких людей могла не сформировать надлежащую защиту.

"Хочу объяснить, что дополнительный COVID-сертификат у них генерироваться не будет. Действующим останется "зеленый" сертификат. Причем его срок также будет одинаковым – то есть 365 дней, считая со дня получения второй дозы. Вместе с тем внесение данных в электронную систему здравоохранения о прививках пациента остается", – сказала Карчевич.

Третья доза COVID-вакцины

Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

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Кто получит дополнительную дозу

В первую очередь это будут такие люди:

имеющие ВИЧ;

имеющие онкологию;

после трансплантации органов;

те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

имеющие иммунодефицитные состояния.

Как получить дополнительную дозу

Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. Он даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

В ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.

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