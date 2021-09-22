К дождю и холоду добавится ветер – синоптики предупредили об изменениях погоды 22 сентября

Погода не балует украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в среду, 22 сентября, будет прохладно и дождливо. Осадки прогнозируются практически во всех областях страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

По данным синоптиков, сухо сегодня будет только в Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях, в остальных регионах – небольшой дождь. К дождю добавится еще и сильный ветер, так что на улице будет не слишком приятно.

22 сентября в Украине будет прохладно. Скриншот

В среднем температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов, теплее всего будет на юге – 12-14 градусов. В столице в этот день прогнозируют 7-9 градусов тепла.

Реклама

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Также читайте другие новости по теме:

Ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаева и Гостомеля сообщали о пылевой буре и сильных грозах, а от мощного ветра трясло дома и гнуло деревья.