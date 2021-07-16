"К троим есть вопросы": Разумков намекнул на увольнения в Кабмине

После отставки Авакова летом больше не планируется перестановок в правительстве, а вот осенью могут быть сюрпризы

Отставок в Кабинете министров летом не будет, а осенью не исключены новые увольнения, под вопроом не менее трех министров. Об этом сказал на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в правительстве есть некоторые министры, которые неплохо справляются со своей работой, но к некоторым есть вопросы и у него, и у депутатов.

"Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас – точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью – посмотрим", – сказал Разумков.

На уточняющий вопрос журналистов, к скольким членам правительства у него имеются вопросы, спикер ответил, что "как минимум к троим". Однако имена не стал называть.

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Как сообщали новости "Сегодня", после вчерашней отставки Арсена Авакова сегодня Рада назначила министром внутренних дел Дениса Монастырского. Он заявил, что будет беспощадно бороться с теми полицейскими, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей. Также он озвучил главные приоритеты своей работы на посту главы МВД.

Тем временем Рада 20 июля снова соберется на внеочередное заседание, и это несмотря на то, что у депутатов каникулы до сентября.

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