"До трьох є питання": Разумков натякнув на звільнення у Кабміні

Після відставки Авакова влітку більше не планується перестановок в уряді, а ось восени можуть бути сюрпризи

Відставок у Кабінеті міністрів влітку не буде, а восени не виключені нові звільнення, під питанням не менше трьох міністрів. Про це сказав на брифінгу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, в уряді є деякі міністри, які непогано справляються зі своєю роботою, але до деяких є питання і у нього, і у депутатів.

"Чи будуть вони виноситися на відставку, подивимося. Зараз – точно ні. У літній період часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно, а восени – подивимося", – сказав Разумков.

На уточнююче запитання журналістів, до скількох членів уряду у нього є питання, спікер відповів, що "як мінімум до трьох". Однак імена не став називати.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", після вчорашньої відставки Арсена Авакова сьогодні Рада призначила міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він заявив, що нещадно боротиметься з тими поліцейськими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження для власного збагачення і порушує права людей. Також він озвучив головні пріоритети своєї роботи на посту глави МВС.

Тим часом Рада 20 липня знову збереться на позачергове засідання, і це попри те, що у депутатів канікули до вересня.

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