Кабмин изменил правила карантина для желтой и красной зон – СМИ

Многие украинцы даже не почувствуют ограничений. Коллаж "Сегодня"
Украина с сегодняшнего дня должна была перейти в желтую зону карантина, но из-за юридических формальностей этого не случилось. Кабинет министров принял с доработкой изменения в постановление №1236 о карантине. Речь идет о новых ограничениях для "желтой" и "красной" зон карантина.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, пишет ZN.UA.
Отмечается, что текст постановления пока не обнародовали.
Накануне сегодня состоялось селекторное совещание в Кабмине, на котором обсудили предложения Минздрава об изменениях в карантинные правила.
Согласно решению правительства, ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют один из документов:
- ковид-сертификат о полной вакцинации;
- действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест;
- справку о перенесенном в течение последних нескольких месяцев коронавирусе.
Желтая зона
Что запрещается сейчас:
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
- осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;
- деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
- посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;
- проведение плановых операций;
- посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.
Читайте больше в нашем материале об усилении карантина, что предполагает еще и красная зона и как будет ходить транспорт.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.
Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.