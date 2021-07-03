"Кадык вырву с*ка": Гордон с красными глазами стал звездой клипа (видео)

В клипе группа неоднократно показала новые ракурсы журналиста, взяв за основу песни его знаменитую фразу

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону группа "Жетон" посвятила свою первую песню, которая называется – "Жизнь без кадыка".

За основу песни исполнители взяли знаменитую фразу Гордона – "Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с*ка".

"И пока шоу-бизнес киснет на серьезных щах, мы решили угореть по-крупному. С нами легенда — Дмитрий Гордон залетает на волну нового шоу-бизнеса! Ловите наш мега-сингл в жанре мем-поп. "Жизнь без кадыка" — история простого парня, который попрощался с адамовым яблоком, просто гуляя по парку", – написали под видео.

Реклама

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон, который болел за сборную Украины по футболу в матче со Швецией на Евро-2020 в студии телеканала "Украина-24", после победы украинцев, как и обещал, облил себя водой.

Мы также писали, что Дмитрий Гордон во время интервью с российским видеоблогером, актрисой и певицей Марьяной Ро неудачно пошутил о ее возрасте.