Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение: показывают спасатели (видео)

Нырнуть в прорубь могут все, у кого нет противопоказаний. / Фото: Коллаж: Сегодня
Спасатели рекомендуют перед Крещением тем, кто хочет окунуться в прорубь, быть подготовлены и следовать указаниям и рекомендациям, которые нужно выполнять во время купания.
Видео с такими рекомендациями в своем YouTube разместило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Какие правила нужно помнить
- Купайтесь в заранее определенных местах, которые оборудованы и где будут дежурить спасатели и медики.
- Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, ведь температура воды значительно ниже температуры тела.
- Безопасное пребывание в ледяной воде – 3-5 секунд.
- После купания следует снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это уменьшит нагрузку от холода. Одежда и обувь должны быть сухими.
- Теплый напиток поможет согреться после ледяной воды.
Кому нельзя нырять
В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.
Не ныряйте в прорубь, если у вас:
- воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты),
- заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии),
- болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит),
- заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты),
- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз),
- болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит),
- болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема),
- заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
- заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит),
- кожно-венерические заболевания,
- наличие больших послеожоговых рубцов.
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