Як безпечно зануритися в ополонку на Водохреща: показують рятувальники (відео)

Пірнути в ополонку можуть всі, у кого немає протипоказань. / Фото: Колаж: Сьогодні

Рятувальники рекомендують перед Водохреща тим, хто хоче пірнути в ополонку, бути підготовленими і дотримуватися вказівок та рекомендацій, які слід виконувати під час купання.

Відео з такими рекомендації в своєму YouTube розмістило Головне управління ДСНС України в Києві.

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Які правила потрібно пам'ятати

Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які облаштовані і де будуть чергувати рятувальники та медики.

Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча від температури тіла.

Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.

Після купання слід якнайшвидше зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником та одягнутися. Це зменшить холодове навантаження. Одяг та взуття повинні бути сухими.

Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

Кому не можна пірнати

У МОЗ рекомендують, що перед тим, як розпочати планове загартування організму або разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитись з лікарем, оскільки зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

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запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),

захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),

хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),

захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),

захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),

хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),

хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),

захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),

шкірно-венеричні захворювання,

наявність великих післяопікових рубців.

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