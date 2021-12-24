Как будет работать общественный транспорт на праздники? Актуальные COVID-правила перевозок

Правила проезда в транспорте ужесточили еще в октябре. / Фото: Коллаж: Сегодня
В канун праздников поездки в общественном транспорте учащаются, а риск инфицирования COVID-19 – выше. Речь об ослаблении правил перевозок в транспорте пока не идет.
Однако стоит помнить действующие правила, напоминает Telegram-канал Коронавирус Инфо.
Актуальные правила перевозок пассажиров
В регионах с желтыми, оранжевыми или "красным" уровнем эпиднебезопасности:
Разрешен проезд при наличии у всех людей одного из документов:
- документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины против COVID-19 (для регионов в желтой зоне);
- международный, внутренний или иностранный сертификат с полным курсом вакцинации против COVID-19, отрицательным ПЦР-тестом или подтверждением о выздоровлении после коронавирусной болезни в бумажном или электронном виде (в приложении "Дія");
- отрицательный ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (не более чем за 72 часа).
Запрещается перевозить больше пассажиров, чем мест для сидения (кроме метро).
Пассажиры и водитель должны быть в защитных масках или респираторах.
Карантин в Украине
По состоянию на 24 декабря почти все регионы страны находятся в желтой зоне карантина. Только две области – Волынская и Запорожская – все еще в красной зоне карантинных ограничений.
Актуальные правила желтой зоны
В желтой зоне карантинных ограничений запрещено:
- Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и работников
- Работа учебных заведений, где вакцинировано менее 100% персонала
- Проведение массовых мероприятий
- Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры
- Работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки)
- Работа спортзалов, бассейнов
- Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений)
- Межобластные и международные перевозки
Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей будет желтый или зеленый ковид-сертификат, сертификат об выздоровлении или ПЦР-тест.
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