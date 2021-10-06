Все закроют? Как будут работать учебные заведения в красной зоне

В Украине несколько областей могут попасть в красную зону карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. В Украине будет действовать ряд ограничений, в том числе и в работе учебных заведений.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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Правила для учебных заведений

В красной зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.

Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

На начало этой недели почти 81% работников школ прививались по крайней мере одной дозой.

"Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в желтой зоне. Мы благодарны украинским педагогам за такое ответственное отношение к безопасности образовательного пространства и безопасности всей страны", – пишет Шмыгаль.

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Какие еще ограничения будут действовать

Смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы:

кинотеатры;

кафе;

рестораны;

спортзалы;

театры;

общественные места.

Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно.

У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов.

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