Карантин в Украине: уже семь областей рискуют оказаться в оранжевой зоне

По состоянию на утро 4 октября, показатели семи областей Украины отвечают оранжевой зоне адаптивного карантина. Однако в данный момент вся страна находится в желтой зоне.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Оказаться в "оранжевой" зоне рискуют такие области:
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая.
При этом коэффициент выявления случаев инфицирования превышен в Житомирской (20,2%), Сумской (22,7%) и Харьковской (21,4%) областях. Норма составляет менее 20%.
Показатель уровня госпитализаций должен быть не более 60 на 100 тысяч населения. Он превышен в Запорожской (62,5), Харьковской (68,6), Херсонской (65,4) и Черновицкой (65,6) областях.
Динамика уровня госпитализаций при норме до 50% превышена в Запорожской (50,6%), Ровенской (56,0%) и Херсонской (56,0%) областях.
Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Харьковской области (66,4%). Норма – не более 65%.
Уровень заболеваемости растет
За прошедшую неделю, с 27 сентября по 3 октября, в Украине зафиксировали 62 792 новых случая заражения коронавируса. Это на треть больше, чем неделю назад – тогда за семь дней показатель был 41751.
Вместе с тем в четырех городах – Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске – местная власть уже заявляла о тревожной ситуации в больницах, где растет количество госпитализаций.
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