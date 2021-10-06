В Украине несколько областей могут попасть в красную зону карантина

В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в красную зону. Будет действовать ряд ограничений.
Об этом сообщил примьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ограничения
Общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.
Работники полиции и других полномочных органов смогут проверять наличие COVID-сертификатов.
Какие области в зоне риска?
Критериям красной зоны, по информации РБК-Украина, отвечают:
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- Харьковская,
- Запорожская,
- Херсонская области.
"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", – говорится в сообщении.
Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Что запрещено в красной зоне?
В красной зоне карантина запрещено:
- работа кафе и ресторанов (можно на вынос),
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,
- проведение массовых мероприятий,
- работа учреждений культуры,
- работа отелей и хостелов.
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