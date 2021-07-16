Как проходит вакцинация на предприятиях – в Минздраве поделились статистикой

В очереди на прививку стоят почти полмиллиона сотрудников крупных компаний – какие вакцины используют

В Украине продолжается вакцинация против COVID-19 коллективов, в которых есть более 50 желающих привиться. За все время по такой схеме вакцинировали уже 128 646 сотрудников 954 компаний.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Отмечается, что всего на прививку уже записаны 471 738 украинцев из 673 компаний. Эти группы людей прививают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

"Количество медицинского персонала ограничено, поэтому прививки организованных коллективов происходят в порядке очередности по дате записи", - сказали в Минздраве.

Чтобы получить прививку быстрее, компании могут подавать заявку на другую вакцину – CoronaVac от Sinovac Biotech. Нагрузка на бригады, которые работают с этой вакциной, значительно меньше, так что и на вакцинацию можно попасть раньше.

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Как попасть на вакцинацию с коллективом?

В компании нужно назначить ответственного за подготовку и организацию вакцинации. Этот работник должен составить список желающих и оставить заявку в контакт центре Минздрава.

Когда подойдет время прививки, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному работнику и сообщит всю информацию.

Напомним, в Украине за последние сутки, 15 июля, сделали рекордное количество прививок против коронавируса – 117 376.

Также мы писали, что в Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию в МВЦ, и поясняли, как можно попасть на прививку.