Как не перепутать грипп и COVID-19: общее и отличное

В Минздраве рассказали, что общего и отличного между гриппом и коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Грипп и COVID-19 – респираторные заболевания, вызываемые разными вирусами. Причина первого – вирусы гриппа, второго – коронавирус.

В Минздраве напоминают основные отличия и схожие черты этих двух болезней.

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Как распространяется

COVID-19 распространяется легче гриппа. Обе болезни могут передаваться от заболевшего находящемуся рядом человеку, если не соблюдать дистанцию.

По сравнению с гриппом COVID-19 может вызвать более серьезные последствия для здоровья. Однако и тот и другой могут иметь тяжелое течение и летальный исход.

Кроме того, человек, инфицированный COVID-19, может иметь более длительный бессимптомный период и быть заразен для других тоже дольше.

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Общие симптомы

Определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно если учитывать, что COVID-19 имеет широкий спектр симптомов. Для точного диагноза необходимо тестирование.

Важно, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.

Общие симптомы:

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повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,

кашель,

усталость,

одышка и затрудненное дыхание,

боль в горле,

насморк и заложенность носа,

боль в мышцах,

головная боль,

рвота и диарея,

потеря вкуса и запаха (хотя чаще встречается при COVID-19).

С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один день и более. В обоих случаях инфицированный человек может выделять и распространять вирус до появления видимых симптомов.

Отличия

Симптомы COVID-19 могут проявляться дольше симптомов гриппа. В случае с COVID-19 человек может быть заразным дольше, чем болея гриппом.

В группы, имеющие риск тяжелого течения гриппа и COVID-19, входят люди пожилого возраста, люди с сопутствующими заболеваниями, беременные.

Как защититься

Единственной защитой от обоих заболеваний является вакцинация. В то же время прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок, хотя она рекомендована.

Вакцину можно приобрести в аптеках, а прививку бесплатно сделать в медучреждении, где заключена декларация с семейным врачом.

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