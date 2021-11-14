Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

После COVID-19 бывает повторная пневмония. Что нужно знать

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
14 ноября, 14:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если у вас повторная пневмония после коронавируса – такое состояние требует назначения антибактериальных препаратов
После коронавируса часто бывает повторное воспаление легких
После коронавируса часто бывает повторное воспаление легких / Фото: Коллаж: Сегодня

После тяжелого коронавируса через 10-14 дней часто бывает повторное воспаление легких, но это не повторный ковид.

Об этом сообщил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в Facebook.

Реклама

Хотя у некоторых пациентов может быть положительный тест ПЦР.

Признаки того, что у вас снова воспаление легких

У вас поднимается температура, может появиться кашель и потливость.

"Из анализов следует сделать общий анализ крови, где в этот раз у вас может быть увеличение общего количества лейкоцитов и увеличение нейтрофильных гранулоцитов (сдвиг формулы крови влево), а также сделать ЦРП (ц-реактивный протеин или ц-реактивный белок) – этот показатель обычно поднимается выше нормы в несколько раз", – написал врач.

Реклама

Коронавирус в Украине

За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1069, медработников – 135).

За прошлые сутки госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 217 639 человек, а выздоровели 2 631 240 человек.

Реклама

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

Ранее мы писали:

  • За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
  • В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Жители Харькова встретили восхитительный закат

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦

14 ноября 1991. Президиум Верховной Рады Украины одобрил постановление о разъяснительной работе временной комиссии по вопросам Всеукраинского референдума.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

142 206

заболело за неделю в Украине

-7%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять