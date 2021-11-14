После COVID-19 бывает повторная пневмония. Что нужно знать

Если у вас повторная пневмония после коронавируса – такое состояние требует назначения антибактериальных препаратов

После коронавируса часто бывает повторное воспаление легких / Фото: Коллаж: Сегодня

После тяжелого коронавируса через 10-14 дней часто бывает повторное воспаление легких, но это не повторный ковид.

Об этом сообщил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в Facebook.

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Хотя у некоторых пациентов может быть положительный тест ПЦР.

Признаки того, что у вас снова воспаление легких

У вас поднимается температура, может появиться кашель и потливость.

"Из анализов следует сделать общий анализ крови, где в этот раз у вас может быть увеличение общего количества лейкоцитов и увеличение нейтрофильных гранулоцитов (сдвиг формулы крови влево), а также сделать ЦРП (ц-реактивный протеин или ц-реактивный белок) – этот показатель обычно поднимается выше нормы в несколько раз", – написал врач.

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Коронавирус в Украине

За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1069, медработников – 135).

За прошлые сутки госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 217 639 человек, а выздоровели 2 631 240 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

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