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Как не заболеть COVID-19 на работе: список рекомендаций

София Ковнир
28 октября, 14:14
Работодателям следует уделить больше внимания минимизации риска подхватить коронавирус

Как не заразиться коронавирусом на работе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине пока не планируют вводить локдаун, поэтому работодателям следует уделить больше внимания минимизации риска подхватить COVID-19 на работе.

О том, как уменьшить риск инфицирования COVID-19 на рабочем месте – читайте далее в материале "Сегодня".

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Как уменьшить риск инфицирования COVID-19 на рабочем месте

Нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • По возможности перевести сотрудников на дистанционный формат работы или гибкий график.
  • Обеспечить физическую дистанцию между работниками
  • Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты
  • Проветривать и дезинфицировать офисное помещение
  • Записать организованный коллектив (минимум 50 человек) на вакцинацию от коронавируса
  • Предоставить возможность нахождения на самоизоляции сотрудникам, которые контактировали с больными коронавирусом
  • Минимизировать контакты между сотрудниками, используя электронный документооборот

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

Красная зона

В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Одесская
  • Сумская
  • Херсонская
  • Ровенская
  • Николаевская

Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?

  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • Полтавская.

Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?

  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Винницкая.

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

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