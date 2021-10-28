Как не заболеть COVID-19 на работе: список рекомендаций

Как не заразиться коронавирусом на работе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине пока не планируют вводить локдаун, поэтому работодателям следует уделить больше внимания минимизации риска подхватить COVID-19 на работе.

О том, как уменьшить риск инфицирования COVID-19 на рабочем месте – читайте далее в материале "Сегодня".

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Как уменьшить риск инфицирования COVID-19 на рабочем месте

Нужно придерживаться следующих рекомендаций:

По возможности перевести сотрудников на дистанционный формат работы или гибкий график.

Обеспечить физическую дистанцию между работниками

Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты

Проветривать и дезинфицировать офисное помещение

Записать организованный коллектив (минимум 50 человек) на вакцинацию от коронавируса

Предоставить возможность нахождения на самоизоляции сотрудникам, которые контактировали с больными коронавирусом

Минимизировать контакты между сотрудниками, используя электронный документооборот

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

Красная зона

В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Сумская

Херсонская

Ровенская

Николаевская

Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

Полтавская.

Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?

Кировоградская,

Закарпатская,

Винницкая.

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

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