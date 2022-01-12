Как отличить туберкулез от COVID-19? В Минздраве объяснили

Туберкулез не проявляется быстро, а болезни COVID-19 присуще острое течение / Фото: Коллаж: Сегодня
Коронавирус и туберкулез имеют схожие симптомы. Но в любом случае всегда следует консультироваться с врачом, а не устанавливать диагноз самостоятельно.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Врачи рассказали, как различить коронавирус и туберкулез.
Симптомы туберкулеза:
- снижение работоспособности и общая утомляемость;
- незначительное повышение температуры тела до 37-37,2 ° С, при тяжелых формах – выраженная лихорадка;
- повышенная потливость ночью и снижение массы тела без "определенной" причины;
- кашель может длиться более 2 недель и, как правило, с мокротой.
А вот у пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания.
Симптомы коронавируса:
- лихорадка;
- повышение температуры при легкой форме – до 38 °С, при тяжелой – более 38 °С;
- головная боль;
- насморк;
- заложенность носа;
- боли в горле и мышцах;
- потеря вкуса и запаха;
- сухой кашель.
Кроме того, для тяжелых форм коронавируса может быть характерно изменение психического состояния человека.
Совместное в заболеваниях
Симптомом обоих заболеваний является одышка. Но она может иметь разные особенности.
"При туберкулезе она может появляться при физической нагрузке. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза с большим впечатлением легочной ткани. Для COVID-19 она не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме", – говорится в сообщении.
Также при тяжелой форме COVID-19 может происходить кровохарканье. В случае туберкулеза данный симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным впечатлением легочной ткани.
Коронавирус в Украине
За прошлые сутки, 11 января, в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Среди новых заболевших – 409 детей и 160 медработников.
За прошлые сутки:
- госпитализированы – 1 898 человек;
- летальных исходов – 193;
- поправилось – 8 077 человек.
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