Как праздновать Пасху и майские на карантине: Степанов обратился к украинцам

Впереди длительные пасхальные выходные, а потом еще и майские праздники – есть несколько правил, чтобы не допустить вспышки COVID-19

Во время Пасхи и майских праздников новых карантинных ограничений не будет. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут работать церкви, и обратился к украинцам с просьбой. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, впереди достаточно опасный с точки зрения эпидемиологии период – длительные выходные из-за Пасхи и майских праздников.

Как украинцам праздновать на карантине

Максимально воздержаться от увеличения контактов с другими людьми.

Избегать скоплений людей.

Носить маски.

Придерживаться личной гигиены.

Отложить поездки к друзьям или родственникам – праздновать в узком семейном кругу.

На праздники никаких новых ограничений

"Минздрав не планирует подавать правительству какие-либо дополнительные ограничения на Пасху. Мы будем жить в тех условиях, в которых сейчас живем – с теми ограничениями и правилами, которые существуют на сегодняшний день", – заявил Степанов.

Что будет в церквях на Пасху

Продолжительность богослужений по времени будет уменьшена, но будет увеличено их количество.

Временно запрещен физический контакт во время обрядов: поцелуи крестов, икон.

Пенсионерам рекомендуется воздержаться от посещения церквей.

Во время нахождения в церкви или возле нее необходимо быть в маске.



Как сообщали новости "Сегодня", Украина выходит из третьей волны COVID-19. Как объяснял Степанов, уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях страны и в Киеве.