Как провести интернет в бомбоубежище: в Киеве запустили специальную платформу

У мэра Киева дали инструкцию по проведению вайфая в убежища / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве запущена платформа для подключения интернета в укрытиях Киева. Об этом сообщил заммэра Киева Петр Оленич в своем Telegram-канале.

Заявку можно оставить по специальной ссылке.

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"Если в вашем укрытии нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами и сообщим о следующих шагах. Приглашаю провайдеров присоединяться к проекту и спасибо тем, кто уже с нами", — написал Оленич.

Гуманитарная ситуация

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