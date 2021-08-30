Как учиться? Что говорят в ВОЗ о работе школ во время пандемии

Школы во время пандемии должны быть открытыми. Коллаж: "Сегодня"

Школы должны быть открытыми, учителя вакцинированы – такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) о работе школ во время пандемии.

Об этом сообщает The Guardian.

"Пандемия вызвала наиболее катастрофические разрушения на образование в истории. Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось непрерывно",– сказал Ганс Клюге, глава ВОЗ Европейского региона.

Клюге сказал, что, хотя пандемия продолжается, безопасное обучение детей в условиях физической школы имеет первостепенное значение для их образования, психического здоровья и социальных навыков, и должно стать первоочередной задачей для правительства.

"Мы призываем все страны держать школы открытыми и настоятельно призываем все школы принять меры для минимизации риска Covid-19 и распространения его разновидностей в течение нового учебного года", – сказал Клюге в совместном заявлении с заместителем регионального директора. Детского фонда ООН для Европы и Центральной Азии Филипп Кори.

Обе организации заявили, что учителя и другой школьный персонал должны быть основными целевыми группами для национальных программ вакцинации, добавив, что все дети в возрасте от 12 лет и старше также должны быть вакцинированы.

С какого возраста и чем можно прививать детей от коронавируса

В Украине от коронавируса можно вакцинировать детей от 12 лет и только одни препаратом, хотя это требование не является обязательным.

"Сейчас уже есть решение, которое позволяет вакцинировать детей и подростков от 12 лет, но только вакциной Pfizer. Только по отношению к этой вакцине доказаны данные по профилю безопасности и эффективности. Это не обязательное требование, и это требование по сути является опцией родителей, если у них есть ребенок с тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями или имеет иммунодефицит. Эта опция как раз предполагается для того, чтобы защитить ребенка от тяжелого течения коронавирусной болезни",– рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Будут ли в Украине наказывать непривитых

В Украине не будут применять какие-то карательные меры для невакцинированных. Для того, чтобы вводить какие-либо меры, нужно убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.

Об этом заявил Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина.

"Сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", – прокомментировал Кузин.

Он рассказал, что может быть принцип: вакцинируйся или тестируйся.

"Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю", – сообщил он.

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