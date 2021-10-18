Как в Украине будут проверять COVID-сертификаты – инструкция полицейских

Сертификаты будут проверять полицейские / Коллаж "Сегодня"

В Украине разработали программное обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов о вакцинациис "Дії" и бумажных вариантов. Документы будут проверять по QR-кодам.

Об этом сообщает МВД.

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Подробности

Проверять сертификаты о вакцинации с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины.

"Проверять документы будут в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни – во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", – сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Что должно быть в сертификате о вакцинации

В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

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"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", – рассказал Алексей Билошицкий.

Что грозит за подделку документов

За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 000 гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

Какие правила введут?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

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документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

В Киевской ОГА подчеркнули, что эти правила не будут касаться несовершеннолетних:

детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;

дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.

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