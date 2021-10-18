Як в Україні будуть перевіряти COVID-сертифікати – інструкція поліцейських

Сертифікати перевірятимуть поліцейські / Колаж "Сьогодні"

В Україні розробили програмне забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинаціюз "Дії" і паперових варіантів. Документи перевірятимуть по QR-кодам.

Про це повідомляє МВС.

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Подробиці

Перевіряти сертифікати про вакцинації з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю і профілактики хвороб на місцях, а також співробітники патрульної поліції України.

"Перевіряти документи будуть в місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торгових майданчиків", – сказав заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Що повинно бути в сертифікаті про вакцинацію

У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити – інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційного установи охорони здоров'я.

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"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які будуть перевіряти свідоцтва про вакцинації, повинні переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", – розповів Олексій Білошицький.

Що загрожує за підробку документів

За виготовлення та збут підробленої медичної документації правопорушників може загрожувати покарання – від штрафу в 17 000 гривень до 5 років позбавлення волі. При використанні підроблених довідок та сертифікатів передбачено покарання – від штрафу в розмірі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

Які правила введуть?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

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документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.

У Київській ОДА підкреслили, що ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:

дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;

діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.

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