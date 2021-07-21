Как выжить аллергикам при COVID: советы по вакцинации, маскам и антисептикам

Аллергики вынуждены системно принимать лекарства, чтобы остановить проявления неудобной и опасной болезни, что иногда может помочь с коронавирусом

Время пандемии COVID-19 поднимает новые вопросы – в частности, стоит ли аллергикам делать прививки, какие защитные маски и антисептики могут навредить и можно ли им вакцинироваться.

Профессор аллергологии, иммунологии и дерматологии Юрий Бисюк ответил на вопросы, которые волнуют многих в проекте "Спроси у доктора" Фонда Рината Ахметова.

За плечами у Бисюка стажировки в Соединенных Штатах, Европе и Израиле, совместные проекты с медиками Бостона и Вашингтона. Всемирный опыт борьбы с аллергией профессор использует для помощи украинским пациентам.

"21 век официально объявлен пандемией аллергии. В Украине приблизительно от тридцати до сорока процентов населения может страдать аллергией в том или ином виде", – утверждает доктор.

К нему обращаются тысячи людей. Самые распространенные аллергии – на пыльцу растений, укусы насекомых, продукты и лекарства. А недавно с необычной жалобой пришли женщина с мужчиной.

"Он говорит: у меня, доктор, аллергия на жену. И когда мы провели обследования, выяснилось, что у него была аллергия – контактный дерматит – на краску для волос у жены. Поэтому мы поменяли краску для волос и семья живет очень счастливо" , – рассказывает Бисюк.

Новое время – новые аллергии

Из-за пандемии коронавируса появились новые вызовы. Аллергию может спровоцировать даже антисептик, если он некачественный, говорит профессор. Поэтому советует не злоупотреблять ими, и покупать эти средства в аптеках.

Аллергены могут содержать и некоторые защитные маски.

"Много масок с различными надписями – и вот как раз эти краски, которые используются, они часто являются очень сильными аллергенами", – говорит Юрий Бисюк.

Аллергики вынуждены системно принимать лекарства, чтобы остановить проявления неудобной и опасной болезни. И такое лечение иногда может помочь перенести коронавирус в более легкой форме.

"Они уже принимают определенные, скажем так, противовоспалительные препараты, противоаллергические препараты и у них в более легкой форме этот ковид протекает", – объясняет профессор.

Во время масштабной вакцинации против коронавируса Юрий Бисюк советует аллергикам не отказываться от прививки.

"В 99 процентах случаев нету противопоказаний для вакцинации. Бронхиальная астма, аллергические заболевания, атопические, пищевая аллергия, медикаментозная – не являются противопоказанием для вакцинации", – говорит он.

Спроси у доктора

Уникальными знаниями профессор Юрий Бисюк поделился с аудиторией проекта "Спроси у доктора" Фонда Рината Ахметова.

"Это очень важный социальный проект, который дает возможность гражданам Украины получить достоверную информацию от лучших национальным экспертов", – убежден он.

Онлайн-встречи с экспертами "Спроси у доктора" – еженедельные. Полную версию эфира можно увидеть на страницах Фонда Рината Ахметова в социальных сетях. Общий охват проекту на диджитал-площадках – почти двенадцать миллионов просмотров.

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