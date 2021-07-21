Як вижити алергікам під час COVID: поради щодо вакцинації, масок та антисептиків

Алергіки змушені системно вживати ліки, щоб зупинити прояви незручної та небезпечної хвороби, що іноді може допомогти з коронавірусом

Час пандемії COVID-19 порушує нові запитання – зокрема, чи варто алергікам робити щеплення, які захисні маски та антисептики можуть нашкодити та чи можна їм вакцинуватися.

Професор алергології, імунології та дерматології Юрій Бісюк відповів на запитання, які хвилюють багатьох у проєкті "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова.

За плечима у Бісюка стажування у Сполучених Штатах, Європі та Ізраїлі, спільні проєкти із медиками Бостона й Вашингтона. Всесвітній досвід боротьби з алергією професор він використовує для допомоги українським пацієнтам.

"21 століття офіційно оголошене пандемією алергії. В Україні приблизно від тридцяти до сорока відсотків населення може страждати на алергію в тому чи тому вигляді", – стверджує лікар.

До нього звертаються тисячі людей. Найпопулярніші – алергії на пилок рослин, укуси комах, продукти та ліки. А нещодавно з незвичайною скаргою прийшли жінка з чоловіком.

"Він каже: у мене, лікарю, алергія на дружину. І коли ми провели обстеження, з'ясувалося, що у нього була алергія – контактний дерматит – на фарбу для волосся у дружини. Тому ми поміняли фарбу для волосся і сім'я живе дуже щасливо", – розповідає Бісюк.

Новий час – нові алергії

Через пандемію коронавірусу з’явилися нові виклики. Алергію може спровокувати навіть антисептик, якщо він неякісний, каже професор. Тому радить не зловживати ними, й купувати ці засоби в аптеках.

Алергени можуть містити й деякі захисні маски.

"Багато масок з різними написами – і ось як раз ці фарби, які використовуються, вони часто є дуже сильними алергенами", – каже Юрій Бісюк.

Алергіки змушені системно вживати ліки, щоб зупинити прояви незручної та небезпечної хвороби. І таке лікування іноді може допомогти перенести коронавірус у більш легкій формі.

"Вони вже приймають певні, скажімо так, протизапальні препарати, протиалергічні препарати, і у них в легшій формі цей ковід протікає", – пояснює професор.

Під час масштабної вакцинації проти коронавірусу Юрій Бісюк радить алергікам не відмовлятися від щеплення.

"У 99 відсотках випадків немає протипоказань для вакцинації. Бронхіальна астма, алергічні захворювання, атопічні, харчова алергія, медикаментозна – не є протипоказанням для вакцинації", – каже він.

Запитай у лікаря

Унікальними знаннями професор Юрій Бісюк поділився з аудиторією проєкту "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова.

"Це дуже важливий соціальний проєкт, який дає можливість громадянам України отримати достовірну інформацію від найкращих національних експертів", – переконаний він.

Онлайн-зустрічі з експертами "Запитай у лікаря" – щотижневі. Повну версію ефіру можна побачити на сторінках Фонду Ріната Ахметова у соціальних мережах. Загальне охоплення проєкту на діджитал-майданчиках – майже дванадцять мільйонів переглядів.

Ми також писали, що після захворювання на COVID-19 усе частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який називають "смертельна тінь ковіду", що глибоко вражає одразу декілька систем організму – переважно дитячого. Проявляє він себе раптово, десь за місяць після одужання.