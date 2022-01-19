Как "выжить" в заминированном здании – советы психолога

В Украине все чаще "минируют" здания, поэтому людям необходимо сохранять спокойствие. Фото: коллаж "Сегодня"

В связи с волной "минирований" в Украине нужно помнить: в случае, если вы оказались в таком здании, необходимо либо просто нестись с толпой, либо, по возможности, выйти из нее. Также важно отойти в сторону от основного потока и главное – не паниковать.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как выжить, если оказался в "заминированном" здании

"Если уж так произошло, что вы оказались в таком здании, будь это вокзал, аэропорт или что-то другое, то ради собственной безопасности важно не бежать, а постараться либо просто нестись с толпой, либо, по возможности, выйти из нее", – говорит социальный психолог, кандидат психологических наук Ольга Плетка. – Это нужно для того, чтобы вас не затоптали в бегущей толпе".

Также важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, уйти на безопасное расстояние. Если выйти к краю не удается, то вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в сторону. Таким образом вы защитите свою грудную клетку от сдавливания.

Кроме того, важно быть подальше от крупных людей или тех, у кого объемные сумки. Идти следует высоко, поднимая ноги и ставя их на полную стопу (нельзя идти на цыпочках).

Не исключено, что каждый из нас может вовремя не отреагировать на требование покинуть помещение.

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"Если вдруг вы не узнали, не услышали о заминировании – во время эвакуации спали, например, или вы плохо слышащий человек и остались в помещении, где уже работают саперы, то ваша задача – не отвлекать специалистов от работы. Вы в таком случае – потенциально опасный человек, потому как вас могут, проще говоря, принять не за того, кем вы являетесь. Такие случаи в мировой практике есть", – рассказала Ольга Плетка.

В такой момент важно не делать резких движений, не бежать и не кричать. Лучше позвонить на горячую линию СБУ или в полицию и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Звоня, важно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации.

Любопытство может быть опасным

"В случае эвакуации люди переживают самые разные чувства: от бессилия до паники. Чаще всего это злость на ситуацию из-за того, что рушатся планы, страх за свою жизнь и т.д. На такие сильные эмоции (злость, страх) организм забирает силы, необходимые для внутренней мобилизации и возможности оказаться в безопасности. Кроме того, важно не пострадать от своего же любопытства и желания все подробно рассмотреть, выложить в сторис и т.п. Ведь никто в таких случаях поначалу не знает, реальная ли опасность или ложный вызов, есть ли взрывчатка или нет", – подчеркнула Ольга Плетка.

Нужно постараться отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет зданий и деревьев. В таких ситуациях кому-то из окружающих может стать плохо, поэтому нужно не оставаться равнодушным и постараться помочь хотя бы тем, что вызвать "скорую".

По словам психолога, в такие моменты важно и самому контролировать свое дыхание.

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"От пережитого может возникнуть дрожь в коленках и других суставах. Советую при вдохе сжать крепко кулаки и на выдохе расслабить, повторяя несколько раз цикл напряжения и расслабления. Это поможет мозгу включиться и нормально работать, критически оценивая ситуацию и выбирая оптимальные решения", – сообщила она.

Ольга Плетка добавила, что желательно не попадать в таких случаях в толпу, также лучше всего удалиться на безопасное расстояние. Дома психолог рекомендует принять контрастный душ с минимальной разницей температуры или ванну. Если вы хотите взбодриться, то подойдет душ с прохладной водой, если расслабиться – с теплой водой.

"К этому добавлю и то, что человек, оказавшись очевидцем "минирования", может проживать так называемую "травму свидетеля". Последняя может иметь определенные последствия для здоровья, если не позаботиться о себе. Важно понять, что вы живы и здоровы", – говорит Плетка.

Если вы заметили у себя повышенную тревогу, панику, то нужно ненадолго замедлить дыхание и начать контролировать дыхание (его скорость, ритмичность и т.д.).

Если у вас присутствует страх, то здесь помогает анализ события, когда ситуация раскладывается на то, что произошло и что могло произойти, т.е. отделить реальность от фантазий. Справиться также помогает усиленное топанье ногами (1-3 минуты) и тогда мозг понимает, что вам ничего не угрожает, раз вы можете заземлиться. Важно оказаться в безопасном для вас месте.

Если страх не проходит – помогут странные слова

Если спустя несколько дней вы продолжаете ощущать страх, тревогу и вам по разным причинам некому рассказать о своей проблеме, то есть вариант самопомощи. Можно стать возле зеркала и рассказать о происходящем самому себе. Сознанию важно выплеснуть эмоцию.

"В психологии существует такой прием, когда мы сохраняем интонацию, но говорим абракадаброй. Не вкладываем смысл в слова, но интонационно рассказываем о произошедшем. Как это сделать? Вы становитесь возле зеркала и говорите: "Я это пережил (-а). Это было так". И дальше не связанные смыслом отдельные слоги с соответствующей Вашим ощущениям интонацией. Например, агугугигинагугу гугунагиги веве, жуитря….. Важно интонационно передавать пережитый опыт. Организм сам будет "подсказывать" как говорить, – рассказала психолог.

Так, это хорошо помогает справиться, если говорить таким образом не менее 10 минут. Сильные эмоции при этом уходят, наступает усталость и желание произносить один какой-то звук. Это и есть завершение упражнения.

Волна "минирований" в Украине