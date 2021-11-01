Как я оплачу 17 тыс., если зарплата 6? Во время проверки полицией COVID-сертификатов начались конфликты

Ситуация с коронавирусом в столице усугубляется / Фото: Коллаж: Сегодня

Проезд в общественном транспорте разрешен при наличии хотя бы желтого COVID-сертификата (об одной дозе вакцины от коронавируса), негативного ПЦР-теста или теста на антиген, который сделан не позже, чем 72 часа назад.

Сайт "Сегодня" собрал реакции людей на введение карантинных ограничений в Киеве.

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В Киеве началась проверка COVID-сертификатов в маршрутках и автобусах.

"Есть сертификат? Вакцинировались? Только собирались? У вас ничего нет, сертификата нет? Пройдемте со мной", – говорит полицейский одному из пассажиров.

Потом полицейский проинформировал мужчину, что нужно составить админпротокол.

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На пассажира из межобластного автобуса составили протокол за отсутствие маски и сертификата.

Он крикнул, что его зарплата 6 тысяч грн., а штраф 17 тысяч.

Одного из пассажиров высадили из маршрутки. Он был категорически настроен против вакцины.

"Я не могу работать, я не могу передвигаться и жить. У меня здоровый иммунитет, зачем мне вакцинироваться?" – говорит мужчина.

Но есть и те люди, кто поддерживает вакцинацию.

"Человек сам делает себе хуже. И полиция очень вяло к этому относится. Надо уже жестко на это реагировать. Я приверженец здоровья, жизни детей, людей и всех. Но эта вакцинация не от эпидемии, а от смерти. Надо, чтобы каждый понял", – говорит киевлянка Наталья Николаевна.

Список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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