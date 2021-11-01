Як я оплачу 17 тис., якщо зарплата 6? Під час перевірки поліцією COVID-сертифікатів почалися конфлікти

Ситуація з коронавірусом у столиці погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні
Проїзд у громадському транспорті дозволено за наявності хоча б жовтого COVID-сертифіката (про одну дозу вакцини від коронавірусу), негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, який зроблено не пізніше ніж 72 години тому.
Сайт "Сьогодні" зібрав реакції людей на запровадження карантинних обмежень у Києві.
У Києві розпочалася перевірка COVID-сертифікатів у маршрутках та автобусах.
"Є сертифікат? Вакцинувалися? Тільки збиралися? У вас нічого немає, сертифіката немає? Ходімо зі мною", – каже поліцейський одному з пасажирів.
Потім поліцейський проінформував чоловіка, що треба скласти адмінпротокол.
На пасажира з міжобласного автобуса склали протокол через відсутність маски та сертифіката.
Чоловік сказав, що не знає як сплатити штраф, бо його зарплата 6 тисяч гривень, а штраф 17 тисяч.
Одного з пасажирів висадили із маршрутки. Він був категорично налаштований проти вакцини.
"Я не можу працювати, я не можу пересуватися та жити. У мене здоровий імунітет, навіщо мені вакцинуватися?" – каже чоловік.
Але є й ті люди, які підтримують вакцинацію.
"Людина сама робить собі гірше. І поліція дуже мляво до цього ставиться. Треба жорстко на це реагувати. Я прихильник здоров'я, життя дітей, людей і всіх. Але ця вакцинація не від епідемії, а від смерті. Треба щоб кожен зрозумів", – каже киянка Наталія Миколаївна.
Список нових обмежень у столиці
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
- З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.
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