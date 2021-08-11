Карантин в Украине будет продлен

Сегодня Кабинет министров продлит адаптивный карантин до 1 октября. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, текущая эпидемиологическая ситуация в Украине контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций пациентов с коронавирусом.

"Учитывая данную ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продлевает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября", – сказал Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15 000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

Как работает адаптивный карантин

Адаптивный карантин в Украине начал действовать с 24 февраля. Согласно ему, регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, где зеленая – с наименьшим уровнем распространения вируса, а красная – с наибольшим. Еженедельно Минздрав обновляет перечень областей, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах.

Так, зеленый уровень предусматривает пересмотр или частичную отмену карантина. Его могут ввести по всей Украине при условии благоприятной ситуации с коронавирусом.

Желтый уровень автоматически ввели для всей страны. Он предусматривает ограничения работы фитнес-клубов, бассейнов и спортивных залов, посещение учебных заведений (если на самоизоляции находятся более половины учеников и персонала), проведение массовых мероприятий и т. д.

Оранжевый уровень карантина не предусматривает усиление карантина, но "сигнализирует о потенциальной опасности – приближении к красному уровню. Его могут ввести, если в регионе в течение недели появляется превышение по одному из этих показателей:

загруженность коек с кислородом в регионе больше, чем на 65%;

более 60 госпитализаций по COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

возрастание числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.

Если в течение 3 дней подряд фиксируют превышение хотя бы двух указанных показателей, в области вводят красную зону карантина.

В красной зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: будет запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Однако будут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

Напомним, ранее главный санврач страны Игорь Кузин объяснял, при каком условии в Украине отменят масочный режим. По его словам, мы снимем маски только тогда, когда будут гарантии, что это не приведет к новой вспышке ковида.

Также он говорил, что с начала сентября в Украине точно не будет локдауна. Минздрав рассчитывает оттянуть жесткий локдаун на максимально отдаленные сроки, как это делают в других странах.