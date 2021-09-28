Карантин в Украине. Как будут работать школы в красной зоне

Как будут работать школы в красной зоне карантина: ответ МОН. Коллаж: "Сегодня"
В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как будут работать школы в красной зоне карантина. В этой зоне обязательная 100% вакцинация учителей.
Об этом заявила заместитель министра образования Вера Рогова, в эфире "Сніданок с 1+1".
"Оранжевая зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, высшая, средняя школа. Если регион переходит к красной зоне, то обязательно 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет то учебное заведение перейдет на дистанционное обучение", — сообщила заместитель министра образования.
По ее словам, речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения — только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школы.
Четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону
Ранее мы сообщали, что в Украине по состоянию на вторник, 28 сентября, четыре региона демонстрируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Другие области страны соответствуют желтому уровню эпидемической опасности, который ввели 23 сентября. Согласно данным Минздрава, к оранжевой зоне относятся следующие области Украины:
- Донецкая;
- Тернопольская;
- Черкасская;
- Черновицкая.
Превышение нормы
В перечисленных регионах наблюдается превышение динамики госпитализаций больных COVID-19. Сейчас наихудшая ситуация в Черкасской области — 73,8%. Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него должна составлять не более 50%.
Также Черновицкая область имеет плохие показатели загруженности коек с кислородом — 67,1%. Допустимая норма — до 65%.
Кроме того, в названых областях превышена норма уровня заболеваемости на коронавирус. Сейчас на первом месте находится Черновицкая область — 451, далее идет Тернопольская — 268, Донецкая — 246 и Черкасская — 193.
Уровень заболеваемости COVID-19 должен составлять менее 75 на 100 тысяч населения.
Какие ограничения действуют сейчас по всей стране
С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.