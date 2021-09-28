Карантин в Україні. Як працюватимуть школи в "червоній зоні"

Як працюватимуть школи в червоній зоні карантину: відповідь МОН. Колаж: "Сьогодні"

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, як будуть працювати школи в "червоній" зоні карантину. У цій зоні обов'язкова 100% вакцинація вчителів.

Про це заявила заступник міністра освіти Віра Рогова, в ефірі "Сніданку з 1 + 1".

"Помарнчева" зона передбачає 80% вакцинованих вчителів. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, спеціальна, середня школа. Якщо регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника нема, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", – повідомила заступник міністра освіти.

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За її словами, мова йде про стовідсоткову вакцинацію всього колективу установи — тільки за цієї умови зможуть працювати і дитсадки, і початкова, і спеціалізована школи.

Чотири області України можуть потрапити до "помаранчевої" зони

Раніше ми повідомляли, що в Україні за станом на вівторок, 28 вересня, чотири регіони демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Інші області країни відповідають "жовтому" рівню епідемічної небезпеки, який ввели 23 вересня. Згідно з даними МОЗ, до "помаранчевої" зони відносяться такі області України:

Донецька;

Тернопільська;

Черкаська;

Чернівецька.

Перевищення норми

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У перерахованих регіонах спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз найгірша ситуація в Черкаській області — 73,8%. Відзначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього повинна складати не більше 50%.

Також Чернівецька область має найгірші показники завантаженості ліжок з киснем — 67,1%. Допустима норма — до 65%.

Крім того, в названих областях перевищена норма рівня захворюваності на коронавірус. Зараз на першому місці знаходиться Чернівецька область — 451, далі йде Тернопільська — 268, Донецька — 246 і Черкаська — 193.

Рівень захворюваності COVID-19 повинен становити менше 75 на 100 тисяч населення.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. З того часу в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.